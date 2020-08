Lewandowski zeigte sich sich "sehr stolz" über die Auszeichnung: "Umso mehr, als die Erwartungen an mich immer höher werden und ich in jedem Jahr versuche, sie noch zu übertreffen." Er war in der abgelaufenen Corona-Saison bester Torschütze in der Bundesliga (34 Tore), Champions League (15) und im DFB-Pokal (6). In Polen war der ehemalige Dortmunder schon achtmal Fußballer des Jahres.