Der bisherige Rekord von Gerd Müller in der Bundesliga-Saison 1971/72 lag bei 40 Toren und galt als unschlagbar. Doch Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski traf und traf in dieser Saison - und hat den Rekord vom "Bomber der Nation" mit seinem Treffer am 33. Spieltag beim SC Freiburg nun eingestellt. Der Weltfußballer traf am Samstag in der 26. Minute per Elfmeter zur 1:0-Führung des Deutschen Rekordmeisters.