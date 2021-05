Lille wird Meister in Frankreichs Ligue 1

Paris St. Germain hat den vierten Meistertitel in Folge in der französischen Ligue 1 verpasst. Das Starensemble aus der Hauptstadt gewann zwar mit 2:0 (1:0) bei Stade Brest - der Titel ging jedoch zum vierten Mal in der Klubgeschichte an den OSC Lille, der einen mageren Punkt Vorsprung auf PSG durch einen 2:1 (2:0)-Sieg bei SCO Angers erfolgreich verteidigte.