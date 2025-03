Fußball-WM der Frauen im Liveticker: Ergebnisse und Tabelle

90′ +15 Verabschiedung:

Damit geht ein tolles Turnier in Australien und Neuseeland mit dem Weltmeister Spanien zu Ende, das sicherlich für den Frauen-Fußball der Zukunft einiges geleistet hat. Mit dem Eindruck der feiernden Spanierinnen wollen wir uns verabschieden. Einen schönen Sonntag noch.

90′ +15 Pokalverleihung:

Mit hängenden Köpfen bekommen die englischen Spielerinnen ihre Medaillen überreicht, sie verlassen logischerweise schnell die Bühne wieder. Dann bekommt das spanische Team endlich den lange ersehnten WM-Pokal übergeben, die Freude ist selbstverständlich riesig. Im Konfettiregen stemmt Ivana Andrés das Ding in die Höhe, Spanien ist Weltmeister.

90′ +15 Auszeichnungen:

Dann werden die individuellen Auszeichnungen verliehen. Salma Paralluelo wird beste junge Spielerin, Mary Earps war die beste Trohüterin des Turniers. Zur Spielerin dieser WM wird, vollkommen zu Recht, Aitana Bonmatí gekührt. Was die Mittelfeldspielerin hier abgerissen hat, war unfassbar.

90′ +15 Interviews:

Im Interview nach dem Spiel bekennt Bright fair, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Bei Spanien ist die Freude natürlich übergroß, Trainer Jorge Vilda und Jenni Hermoso betonen die geschlossene Teamleistung und den Zusammenhalt.

90′ +15 Fazit:

Dann ist das Spiel aus, Spanien ist durch ein 1:0 gegen England zum ersten Mal Weltmeister. Sie waren in dieser Partie das bessere Team, hatten mit ihrer Spielanlage deutliche Vorteile auf ihrer Seite. Der Titel geht damit auch vollkommen in Ordnung, wenngleich die Lionesses natürlich am Boden zerstört sind. Allerdings haben sie zu spät das Gaspedal gefunden und müssen sich vorwerfen lassen, im letzten Drittel keine Lösungen gefunden zu haben. Auf dem Platz gibt es auf beiden Seiten Tränen, die Engländerinnen sind faire Verliererinnen.

90′ +15 Spielende

90′ +15 Die Flanke von links segelt in die Mitte, doch Cata Coll pflückt die Kugel herunter. Das sollte es gewesen sein.

90′ +14 Carter schleudert einen Einwurf von rechts in die Mitte, ein Abschluss gelingt nicht, aber eine Ecke springt heraus. Die letzte Situation.

90′ +13 Über rechts schafft es Hemp, durchzustoßen, ihre Flanke ist aber etwas zu hoch für England, die mitgelaufen war. Mit vereinten Kräften kann die spanische Defensive dann klären.

90′ +12 Nur noch wenige Sequenzen sind in diesem WM-Finale zu spielen. Jenni Hermoso wird von Kelly gefoult und holt wieder wichtige Sekunden heraus.

90′ +11 Wieder ist es ein Fehplass im Mittelfeld, der die Bemühungen der Engländerinnen zunichte macht. Oihane Hernández marschiert rechts nach vorne, wird aber gut von Greenwood abgegrätscht.

90′ +10 Bei einer Ecke von rechts kommt beinahe Irene Paredes am zweiten pfosten zum Kopfball, aber Bronze kann sie gerade noch so stören. So landet die Kugel bei Earps.

90′ +9 Die Verteidigung hat England aufgelöst, es sollen wohl lange Bälle lößen. Stattdessen verlieren sie im Mittelfeld aber den Ball, nachdem Aitana Bonmatí nach vorne marschiert ist, wird der Schuss von Salma Paralluelo links im Sechzehner von Bronze abgeblockt.

90′ +7 Auch Salma Paralluelo verteidigt am eigenen Sechzehner, nimmt zusammen mit Olga Carmona James einen Ball ab. England wirkt verzweifelt.

90′ +6 Den Engländerinnen läuft die Zeit davon, ohne dass sie wirkliche Chancen zum Ausgleich kreieren können. Stanway schubst Alexia Putellas unnötigerweise in der eigenen Hälfte um, auch das bringt Zeit, die den Lionesses fehlt.

90′ +5 Immer wieder schafft es Spanien, sich spielerisch zu befreien. Nun holt Alexia Putellas im Mittelfeld einen Freistoß heraus.

90′ +4 La Roja bieten sich nun Räume für Konter, das ist klar. Eine Hereingabe von rechts verpasst am zweiten Pfosten Salma Paralluelo, sie wurde von Bronze irritiert.

90′ +3 Spanien lässt sich bei jeder Aktion Zeit, versucht im eigenen Ballbesitz das Spiel zu beruhigen. Eine Ecke von Salma Paralluelo bringt keine Gefahr.

90′ +2 Earps rettet! Aitana Bonmatí spielt einen sensationellen Pass rechts in den Strafraum auf Ona Batlle, die aus sieben Metern halbrechter Position abzieht. Die englsiche Torhüterin ist zur Stelle und klärt mit einer guten Fußabwehr.

90′ Das hatte sich angedeutet, es gibt 13 Minuten Nachspielzeit. Die Verletzungsunterbrechungen sowie der VAR-Einsatz tragen dazu bei, auch die neuen Richtlinien bei diesem Turnier insgesamt rechtfertigen die hohe Zahl.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 13

90′ Dann erleben wir doch noch die Weltfußballerin. Alexia Putellas ersetzt Mariona Caldentey.

90′ Einwechslung bei Spanien: Alexia Putellas

90′ Auswechslung bei Spanien: Mariona Caldentey

89′ Links in den Strafraum wird Jenni Hermoso geschickt, im Fallen versucht sie das Spielgerät auf das Tor zu bringen. Carter ist aber zur Stelle und klärt ihrerseits mit einer Grätsche.

88′ Bright hält es jetzt nicht mehr hinten, sie ist im gegnerischen Strafraum zu finden. Tatsächlich bekommt sie auch einen Abpraller, die abgefälschte Direktabnahme wird aber zur Bogenlampe und landet direkt bei Cata Coll.

87′ England wechselt nochmals. England kommt für Toone und soll für den Ausgleich sorgen.

87′ Einwechslung bei England: Beth England

87′ Auswechslung bei England: Ella Toone

85′ Gleich zwei Spanierinnen liegen auf dem Boden, das Spiel läuft aber weiter. Teresa Abelleira sorgt dann jedoch für eine Unterbrechung, indem sie im Mittelfeld James zu Fall bringt. Die Partie ist nun hektisch.

84′ Der Druck der Engländerinnen wird immer größer, sie schaffen es nun besser, das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Zwei Flanken von Bronze von rechts finden keine Abnehmerin.

82′ Die Unterbrechung wird natürlich nachgespielt, wir dürfen uns also auf einen langen Nachschlag einstellen. Greenwood ist unterdessen tatsächlich zurück.

80′ Greenwood muss lange behandelt werden, hat eine Platzwunde am Kopf. Mit einem Turban und neuem Trikot kann sie dann aber wohl tatsächlich weiterspielen.

78′ Gelbe Karte für Salma Paralluelo (Spanien)

Bei einem Luftduell bekommt Greenwood etwas unglücklich das Knie von Salma Parelluelo ins Gesicht. Sie muss behandelt werden, die Spanierin wird zudem verwarnt.

76′ James fast mit dem Ausgleich! Die eingewechselte Akteurin wird links an den Fünfmeterraum geschickt und zieht sofort aus der Drehung ab. Den hohen Schuss auf das kurze Eck kann Cata Coll mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. Die anschließende Ecke bringt dann keine Gefahr.

73′ Laia Codina musste nach einem Zweikampf länger behandelt werden, für sie kann es wohl nicht weitergehen. Nun ist für sie Ivana Andrés dabei.

73′ Einwechslung bei Spanien: Ivana Andrés

73′ Auswechslung bei Spanien: Laia Codina

72′ Cata Coll scheint keine Nervosität zu kennen, gegen die heranstürmende Hemp greift sie zur Finte. Das Publikum hatte bereits aufgeschrien, doch die Keeperin haut das Spielgerät anschließend cool weg.

72′ Das kann natürlich nun der Moment für England sein, die Emotionen sind jetzt auf jedenfall drin. Spanien muss sich wieder sammeln, hatten sie den WM-Titel doch bereits vor Augen mit einem vorentscheidenden 2:0.

70′ Elfmeter verschossen von Jenni Hermoso, Spanien

Earps hält! Jenni Hermoso visiert das untere rechte Eck an, doch die Torhüterin hat das gerochen und kann die Kugel sogar festhalten. Ein schwacher Elfmeter.

68′ Es gibt Elfmeter! Der Check dauert enorm lange, Penso bekommt verschiedene Kameraeinstellungen zu sehen. Am Ende steht die Entscheidung, die Hand war zum Ball gegangen und hatte diesen auch berührt.

65′ Der VAR schaut sich die Situation an, Walsh war da durchaus mit der abgespreizten Hand an den Ball gekommen und hatte Mariona Caldentey aus ihrem Ablauf gebracht. Penso geht raus und schaut sich die Situation selbst an.

64′ Verwirrung im englischen Strafraum, Mariona Caldentey zieht zentral in den Sechzehner, Walsh kann sie nicht stoppen, kommt aber wohl mit der Hand an die Kugel. Danach geht es zunächst weiter, der Schuss von Salma Paralluelo aus sechs Metern halblinker Position kann jedoch zur Ecke abgewehrt werden. Da war viel los im Sechzehner.

62′ Das Bemühen ist den Engländerinnen deutlich anzumerken, so richtig kommen sie aber noch nicht gefährlich vor das Tor. Spanien kontrolliert den Ball, will aber offenbar offensiv nicht mehr so viel riskieren.

61′ Bei einem Ballgewinn verzögert Jenni Hermoso zentral geschickt und gibt dann zu Aitana Bonmatí weiter. Die zieht aus 20 Metern halblinker Position ab, die Kugel geht jedoch knapp einen Meter rechts über den Kasten. Earps fliegt, kann das Spielgerät aber nicht erreichen.

60′ Auch Spanien wechselt ein erstes Mal. Alba Redondo, die wohl leicht angeschlagen ist, wird durch Oihane Hernández ersetzt.

60′ Einwechslung bei Spanien: Oihane Hernández

60′ Auswechslung bei Spanien: Alba Redondo

59′ Immer wieder wird nun Kelly mit langen Bällen auf der rechten Seite gesucht. Ihre Flanke landet nun auf der Rückseite der Latte, Cata Coll kann entspannt zuschauen, wäre aber zur Stelle gewesen.

58′ England versucht es vermehrt über die Außen, Walsh flankt aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten. Dort ist Carter eingelaufen, kann die Kugel aber nicht wirklich kontrolliert in die Mitte geben. So kann Spanien klären.

55′ Gelbe Karte für Lauren Hemp (England)

Hemp sieht die erste Gelbe Karte dieses WM-Finals. Sie geht etwas übermotiviert in Laia Codina rein und räumt diese um.

54′ Nun aber mal die Lionesses. Kelly flankt von rechts in die Mitte, nachdem sie zuvor etwas Platz bekommen hatte. Laia Codina verpasst die halbhohe Hereingabe am Elfmeterpunkt, so kommt Hemp etwas überraschend zum Zug. Ihr direkter Abschluss ist aber zu unkoordiniert und geht klar links vorbei.

52′ Es ist wirklich wunderbar anzuschauen, wie La Roja hier Fußball spielt, das kann nicht oft genug gesagt werden. Das Kombinationsspiel ist traumwandlerisch sicher. Nun müssen sie langsam aber dann doch einen Treffer nachlegen, sonst bleibt England im Spiel.

50′ Earps rettet England! Spanien spielt tollen Fußball, über mehrere Stationen gelangt die Kugel zu Mariona Caldentey am Strafraum. Diese schüttelt eine Gegenspielerin ab und schließt dann aus zentraler Position ab. Der Schlenzer würde rechts unten im Kasten einschlagen, doch die englische Torhüterin ist super zur Stelle und taucht das Spielgerät raus.

48′ Zunächst spielt aber wieder Spanien nach vorne, setzt sich gleich mal am gegnerischen Strafraum fest. Ein Abschluss springt dabei aber nicht heraus.

47′ Die Wechsel bei den Lionesses sind positionsgetreu, mit James kommt eine der Starspielerinnen des Turniers ins Spiel. Sie hatte nur auf der Bank gesessen, weil sie das Viertel- und Halbfinale wegen einer Roten Karte verpasst hatte.

46′ Dann geht es auch schon weiter. Bei England gibt es zwei Wechsel, Kelly und James kommen für Russo und Daly in die Partie.

46′ Einwechslung bei England: Lauren James

46′ Auswechslung bei England: Rachel Daly

46′ Einwechslung bei England: Chloe Kelly

46′ Auswechslung bei England: Alessia Russo

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +2 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause im WM-Finale, Spanien führt mit 1:0 gegen England. Es war eine ausgeglichene erste Hälfte, bis die Ibererinnen durch einen toll herausgespielten Treffer in Führung gingen. In der Folge war La Roja klar feldüberlegen und hatte sogar noch die Chance auf ein weiteres Tor. Die Lionesses müssen im zweiten Abschnitt nun schauen, dass sie effektiver ins letzte Drittel kommen, sie brauchen logischerweise einen Treffer. Gleich geht es weiter.

45′ +2 Ende 1. Halbzeit

45′ +2 Fast noch das 2:0! Eine flache Hereingabe von rechts landet bei Salma Paralluelo am Elfmeterpunkt. Diese zieht direkt halb aus der Drehung ab, das Spielgerät geht flach an den rechten Außenpfosten. Earps kann nur hinterherschauen.

45′ +1 Über rechts hat Aitana Bonmatí viel Platz und Zeit nach einem Steilpass, in der Mitte ist aber nur Salma Paralluelo mitgelaufen, die deshalb auch nicht gefunden wird. In dieser Situation war mehr drin.

45′ Eine Minute bekommen wir in der ersten Halbzeit des WM-Finals als Nachschlag. Es gab kaum Unterbrechungen, von daher geht das in Ordnung.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45′ Nach einer längeren Ballstafette schickt Mariona Caldentey Salma Paralluelo links in den Sechzehner. Diese kann die Kugel aber nicht richtig kontrollieren und so bekommt Bright die Chance, dazwischenzugehen.

43′ Nun kommt Daly über links mal zur Flanke, diese ist jedoch nicht sehr platziert. So kann Cata Coll aufnehmen und das Spiel wieder beruhigen.

42′ Da war sie beinahe, die Aktion, die England braucht. Hemp wird rechts gut von Russo freigespielt und gibt flach an den Fünfmeterraum. Dort ist Toone frei, verpasst das Spielgerät aber knapp. Zudem stand sie auch deutlich im Abseits.

41′ Beinahe gewinnt Mariona Caldentey einen Ball links am Strafraum, Carter kann aber gerade noch so mit einer Grätsche dazwischen gehen. Für diese Aktion bekommt die Verteidigerin sogar einen Abstoß zugesprochen.

39′ Die Partie läuft aktuell nur noch in eine Richtung, England läuft lediglich hinterher. Den Engländerinnen fehlt die Entlastung oder der eine gute Moment nach vorne, um wieder einen anderen Drive in dieses Spiel zu bekommen.

37′ Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld landet am zweiten Pfosten bei Irene Paredes. Ihr Kopfball kann von Bright noch geblockt werden, der anschließende Schuss kommt dann zwar durch, geht aus neun Metern halbrechter Position aber auch klar neben das Tor.

35′ Durch gute Kombinationen wird England in die eigene Hälfte gedrückt, auch Salma Paralluelo schafft es nun öfter, Bälle geschickt festzumachen. So kann La Roja ihr gefürchtetes Ballbesitzspiel aufziehen, die Lionesses laufen hinterher.

33′ Spanien hat nun sichtlich an Selbstbewusstsein gewonnen. Jenni Hermoso sucht Salma Paralluelo mit einem flachen Steilpass in den Strafraum, der ist aber zu weit. So kann Earps die Kugel aufnehmen.

31′ Von einer verdienten Führung zu sprechen, wäre defenitiv zu viel des Guten, des es ist eine sehr ausgeglichene Partie. England muss diesen Rückstand nun aber dennoch verdauen.

29′ Tooor für Spanien, 1:0 durch Olga Carmona

Spanien geht im WM-Finale in Führung. Im Mittelfeld verliert Bronze die Kugel, ein Seitenwechsel landet links bei Mariona Caldentey. Diese verzögert geschickt, sodass Olga Carmona hinterlaufen kann. Dadurch bekommt die Kapitänin das Spielgerät links am Sechzehner und schließt aus elf Metern ab. Der Ball schlägt, unhaltbar für Earps, flach rechts unten ein, das war ein toller Schuss.

27′ Nach den beiden großen Chancen, eine auf jeder Seite, hat sich die Partie wieder etwas beruhigt. England versucht vor allem über schnelle Gegenstöße gefährlich zu werden, Spanien hingegen über Ballbesitzspiel. Beide Defensivreihen wirken aktuell jedoch sattelfest.

25′ Die Lionesses bekommen zentral im Mittelfeld einen Freistoß zugesprochen, Stanway führt diesen aus. Ihre Flanke rechts in den Sechzehner kann Irene Paredes bereinigen.

22′ Immer wieder wird Russo mit langen Bällen hinter die Kette gesucht, nun steht sie dabei auch mal nicht im Abseits. Die anschließende Hereingabe findet aber nur Teresa Abelleira.

20′ Stanway spielt rechts im Strafraum Hemp an, die es mit einem Schlenzer versucht. Der Schuss aus elf Metern landet direkt in den Armen von Cata Coll, die damit keine Probleme hat.

19′ Das Spiel hat deutlich an Fahrt gewonnen, beide Teams agieren nun mit offenem Visier. Es ist ein tolles Finale bisher.

17′ Das muss düe Führung für Spanien sein! Eine flache Flanke von links findet am ersten Pfosten Salma Paralluelo, die eigentlich schießen will, aber nur verlängert. Am zweiten Pfosten kommt so Alba Redondo ins Spiel, sie ist am rechten Fünfmeterraumeck vollkommen frei. Überrascht, dass sie an den Ball kommt, schießt sie diesen aber nach links, wo Earps goldrichtig steht und so abwehren kann. Das restliche Tor war leer gewesen.

16′ Latte! Eine Flanke von rechts findet am zweiten Pfosten Daly, die für Hemp ablegt. Aus zwölf Metern halblinker Position nagelt sie das Leder links an den Querbalken, Cata Coll streckt sich vergeblich.

15′ Von rechts spielt Bronze rechts im Strafraum flach Stanway an. Die Bayern-Akteurin will flach in den Fünfmeterraum geben, das Spielgerät landet aber direkt bei einer Gegenspielerin.

13′ Jetzt schafft es Spanien mal, das Pressing flach aufzulösen, Jenni Hermoso bindet links Salma Paralluelo ein. Die marschiert Richtung Sechzehner, ihre Flanke bleibt dann aber an Stanway hängen. Das war ein erster guter Angriff von La Roja.

12′ Russo wird rechts im Sechzehner gefunden, kann aber von Laia Codina noch am Abschluss gehindert werden. Die anschließende Ecke von rechts fischt Cata Coll aus der Luft.

10′ Aufgrund des hohen Pressings der Engländerinnen muss Spanien auch immer wieder zu den ungeliebten langen Bällen greifen. Noch kann Salma Paralluelo davon keinen festmachen, nun begeht sie ein Offensivfoul gegen Bright.

8′ Beide Teams wirken ob der Wichtigkeit des Spiels noch etwas aufgeregt, einfache Ballverluste und Passfehler sind zu sehen. Sowohl England als auch Spanien zeigen aber bereits, dass sie durchaus gewillt sind, nach vorne zu spielen und uns eine offene Partie zu bieten.

6′ Auf der rechten Seite bekommt Alba Redondo viel Platz, sie wurde von Aitana Bonmatí eingesetzt. Die anschließende Flanke findet aber keine Abnehmerin, das war überhastet.

5′ Der erste Abschluss der Partie gehört England. Etwas glücklich kommt Hemp rechts im Sechzehner an die Kugel, ihr Schuss unter Bedrängnis landet aber direkt in den Armen von Cata Coll.

4′ Ona Batlle und Aitana Bonmatí versuchen sich jeweils an einer Flanke von rechts, die erste wird jedoch abgeblockt, die zweite landet im Toraus. La Roja presst im Gegensatz zu England nicht ganz so hoch, stellt ab ungefähr der Mitte der gegnerischen Hälfte zu.

3′ Die Lionesses pressen gleich enorm hoch, Spanien soll bereits am eigenen Strafraum gestört werden. Noch gelingt aber kein relevanter Ballgewinn.

2′ In Sydney herrscht Gänsehaut-Stimmung, das war auch bei der Abschlusszeremonie zu spüren. Hoffentlich können die beiden Teams das mit in ihr Spiel übertragen, dann steht uns eine spannende und hochklassige Partie bevor.

1′ Dann rollt der Ball in diesem WM-Finale. England hat angestoßen.

1′ Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichterin Tori Penso aus den USA den Rasen. Auch sie hat sich mit ihrem Team mit guten Leistungen über das gesamte Turnier hinweg dieses Finale verdient. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen, zunächst hören wir aber die Hymnen.

Aufgrund der Erfahrung bei großen Turnieren ist England wohl etwas favorisiert in dieser Partie, auch die Defensive spricht für die Lionesses. Das letzte Duell gab es bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, damals verlor Spanien trotz Führung mit 1:2 nach Verlängerung. Wie sagt man so schön: In einem Spiel ist vieles möglich, La Roja ist ein Sieg, vor allem mit der furiosen Offensive, auch zuzutrauen.

Etwas anders sieht es dabei bei England aus. Mann gewann Gruppe D zwar mit drei Siegen, konnte gegen Dänemark, China und Haiti aber nicht restlos überzeugen. Gegen Nigeria kam es für die Lionesses dann sogar zum Elfmeterschießen, auch gegen Kolumbien wurde es sehr eng. Zuletzt im Halbfinale gegen Gastgeber Australien überzeugte man dann jedoch, die Leistungskurve zeigt demnach deutlich nach oben. Pünktlich zum Finale scheinen die Europameisterinnen so ihre Form gefunden zu haben.

Nun aber zu den Mannschaften, denn diese sollen heute natürlich im Blickpunkt stehen. Spanien musste sich in Gruppe C mit Japan, Sambia und Costa Rica auseinandersetzen. Gegen die Asiatinnen setzte es dabei eine herbe 0:4-Niederlage, die im Nachhinein aber nicht ins Gewicht viel. Über die Schweiz, einen Sieg in der Verlängerung gegen die Niederlande sowie im Halbfinale in regulärer Spielzeit gegen Schweden ist La Roja in dieses Endspiel vorgestoßen. Die Ibererinnen überzeugten dabei vor allem mit ihrer Spielstärke und Passsicherheit, stehen vollkommen verdient im Finale.

Das Spiel der Spiele steht an, das WM-Finale, für beide Nationen ist es das erste im Frauen-Fußball. Die Bedeutung könnte demnach kaum größer sein, auch die Spannung ist greifbar in Sydney. Australien und Neuseeland haben ein tolles Turnier ausgerichtet, das sicherlich lange Maßstab sein wird. Diese Ausrichtung hat aber auch gezeigt, dass langsam aber sicher auch im Frauen-Fußball die europäischen Mannschaften tonangebend werden. Seit 2003 ist es das erste Finale, indem zwei Mannschaften aus Europa aufeinandertreffen, was sicherlich mit der Champions League sowie auch den immer professionelleren Rahmenbedingungen zu tun hat.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Spanien nimmt Coach Jorge Vilda einen Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel vor. Für Alexia Putellas, die Weltfußballerin, kommt Salma Paralluelo in die erste Elf. Salma ist wohl der Shootingstar der WM, insgesamt steht sie bei drei Treffern, davon jeweils einer im Viertel- und Halbfinale. Die Startelfnominierung hat sie sich damit verdient. England-Trainerin Sarina Wiegman rotiert nach der Halbfinale-Partie hingegen nicht, sie bleibt ihrer Stammmannschaft treu. Lauren James ist nach ihrer Sperre wegen einer Tätlichkeit aus dem Nigeria-Spiel zurück im Kader, aber zunächst auf der Bank.