"Das Virus verändert die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, und das bei jedem, unabhängig von der Schwere der Erkrankung", sagt er. Geschädigte roten Blutkörperchen verändern ihre Fähigkeit, Sauerstoff zu binden und an das Gewebe, also auch an die Muskulatur, abzugeben. "Das kann die Leistungsfähigkeit natürlich beeinträchtigen", erklärt Bloch.