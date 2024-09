Kübler hat Farbsehschwäche: Bei Rot gegen Grün ist es extrem

Kübler hatte sich in Freiburg einst Trainer Christian Streich anvertraut, der SC spielte auf seinen Hinweis hin in mehreren Fällen mit Trikots, die für ihn besser "passten". Inzwischen frage ihn der Teammanager immer vorher, ob die angedachte Kombination in Ordnung sei: "Und wenn ein Zweifel besteht, spielen wir in anderen Trikots."