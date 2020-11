Am frühen Dienstagabend war alles anders auf Schalke. Der Revierklub hatte beim nachgeholten Pokalspiel gegen Viertligist Schweinfurt (4:1) erstmals seit dem 4. Februar wieder ein Pflichtspiel gewonnen - jenseits des Resultats gab es in Gelsenkirchen aber erneut viele fragende Gesichter. Zum Beispiel das von Chefcoach Manuel Baum, der bekannte: "Man weiß nicht so richtig, was man mit dem Spiel anfangen soll."