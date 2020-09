Laut "Bild" fordert das Team geschlossen die Rücknahme des Rauswurfs von Szalai. Der 32 Jahre alte Ungar war am Montag mit sofortiger Wirkung vom Training freigestellt worden. Dennoch sei Szalai - so "Bild" - am Mittwochmorgen zur Athletikeinheit erschienen, die er jedoch nicht mit der Mannschaft absolvieren durfte. Daraufhin blieben die 05-Profis am Nachmittag dem Training fern.