Als Vorjahres-Halbfinalist geht RB durchaus selbstbewusst in das Spiel im Old Trafford beim englischen Rekordmeister. "Wir brauchen uns auch in Manchester nicht zu verstecken", sagte Abwehrroutinier Willi Orban. Und Chefcoach Nagelsmann hatte zu Beginn der "Königsklassen"-Saison voller Zuversicht gesagt: "Wenn ich die ersten Wochen betrachte, sind wir absolut in der Lage, unter die ersten Zwei zu kommen."