Noch leidiger wird die Dienstreise durch den fragwürdigen Trip nach Budapest, wo die Bedrohung durch das Coronavirus wesentlich höher als in Manchester ist. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und sieben Tage, liegt in Budapest bei rund 670. In Manchester beträgt dieser Wert 91,9 und in Mönchengladbach 46,7.