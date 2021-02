Er selbst kann sich vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Borussia Mönchengladbach (21 Uhr/zdfsport.de-Liveticker) das Leistungshoch auch nicht richtig erklären: "Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich versuche einfach, in den richtigen Momenten an der richtigen Stelle zu sein." Gündogan wirkt nach überstandener Corona-Erkrankung und Knöchelverletzung im Jahr 2021 fit und leichtfüßig. Damit steht er sinnbildlich für die gesamte Mannschaft von Manchester City, die geradezu durch die Liga schwebt. Am Sonntag gelang den "Citizens" mit einem 1:0 bei Arsenal der 18. Pflichtspielsieg in Folge.