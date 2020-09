Schalke hatte sich am Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von David Wagner getrennt. Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig (18.30 Uhr). Zum Ligastart gab es zwei heftige Niederlagen mit 0:8 beim FC Bayern München und einem 1:3 gegen Werder Bremen.