Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern München , hat Einspruch gegen seine Sperre für zwei Pokalspiele eingelegt. Am kommenden Donnerstag wird ab 15 Uhr darüber mündlich verhandelt. Neuer wird laut DFB-Mitteilung per Video zugeschaltet. Die Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt leitet Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.