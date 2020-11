Was beim aktuellen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am 2. Juni 2009 mit dem Debüt in Dubai mit einem Kantersieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (7:2) begann, wird elfeinhalb Jahre später in eine historische Wegmarke überführt. In der Nations-League-Begegnung in Sevilla gegen Spanien (Dienstag, 20.45 Uhr/ARD/zdfsport-Liveticker) steuert Neuer sein 96. Länderspiel an.