Der Coach will mit dem BVB zurück zur wilden Balljagd, die in der Ära Favre fast zum Erliegen kam. "Wir müssen keinen Playstation-Fußball spielen und verrückte Dinge versuchen", sagte Rose kürzlich in den "Ruhr Nachrichten". Oberstes Ziel sei aber, zügig Bälle zu erobern und so schnell wie möglich den Blick aufs Tor zu richten.