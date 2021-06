VfL Wolfsburg holt Mark van Bommel

In Wolfsburg wird er von Glasner ein eingespieltes und homogenes Team übernehmen, das sich in den vergangenen drei Jahren stetig verbesserte. Glasner führte den VfL in der abgelaufenen Saison in die Champions League, verließ den Klub aber nach dem letzten Spieltag wegen Differenzen mit VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.