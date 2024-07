Kind gegen Hannover 96: BGH-Urteil erwartet

Entscheidend bei den meisten Bundesligisten: Regelmäßig soll bei Kapitalgesellschaften der Mutterverein, also im Fall von Hannover 96 der eingetragene Verein (e.V.), und nicht die Kapitalseite die Stimmenmehrheit in der Profifußball-Gesellschaft besitzen - das sogenannte 50+1 Prinzip. Um dieses Prinzip durchzusetzen, ist der Geschäftsführer bei Hannover 96 in der Management GmbH angesiedelt. Und die GmbH gehört nicht der Kapitalseite, sondern zu 100 Prozent dem Mutterverein, also dem e.V..