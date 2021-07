Die Empörung ist groß, als Trainer Enzo Bearzot den Stürmer von Juventus Turin beruft. In den Wettskandal von 1980 verwickelt, gibt Rossi erst kurz vor der WM sein Comeback.



In der Vorrunde bleibt der 25-Jährige blass, beim 2:1 gegen Argentinien in der Zwischenrunde lässt er eine Großchance liegen.



Doch ein Dreierpack beim 3:2 gegen Brasilien, zwei Tore im Halbfinale gegen Polen (2:0) und das 1:0 im Finale gegen Deutschland (3:1) machen aus Rossi "Pablito" den Weltmeister und WM-Torschützenkönig.

Bildquelle: Imago