Formel-1-Pilot Verstappen rechtfertigt Nürburgring-Abstecher

Trotz des Wirbels um seine rasante Sportwagen-Probefahrt auf dem Nürburgring will sich Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen Risiko-Ausflüge auf der Rennstrecke nicht verbieten lassen. "Das ist meine Leidenschaft, und am Ende ist es mein Privatleben", sagte der Niederländer vor dem Grand Prix in Imola.