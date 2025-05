Flicks zweiter Titel: Yamal mit Traumtor - Barcelona ist Meister

Der FC Barcelona hat seinen ersten Matchball genutzt und ist vorzeitg spanischer Meister. Dank des 2:0-Sieges im Stadtderby bei Espanyol liegt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zwei Spieltage vor Saisonende der Primera Division uneinholbar an der Spitze.

Meistermacher waren Lamine Yamal, der in der 53. Minute mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel traf, und Fermin Lopez, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.