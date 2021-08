Lionel Messi - Heilsbringer am Eiffelturm

Am Dienstag war es soweit. Messi ist in Paris auf Le Bourget gelandet, nachdem sein Vater und Berater Jorge schon am Mittag den Wechsel zu Paris St. Germain bestätigt hatte. Der Hype ist grenzenlos, die Präsentation am Mittwoch (11:00 Uhr) soll im Prinzenparkstadion sein. Noch am Dienstagabend dann die offizielle Bestätigung von PSG auf seiner Homepage.