Am Freitag, einen Tag nach Bekanntwerden des unfreiwilligen Abschieds vom FC Barcelona, soll schon verhandelt worden sein, am Samstag reisten laut "Olé" Messis spanische Anwälte nach Paris. Am Sonntag, als Messi in Barcelona seine hochemotionale Abschiedspressekonferenz gab, soll es um Details gegangen sein, "von denen es viele gibt", wie "Olé" zu berichten wusste.