Ein Schumacher im Cockpit der "roten Göttin": Was nach viel Nostalgie klingt, könnte in der Formel 1 schon in der kommenden Saison Wirklichkeit werden. Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, klettert die Karriereleiter in der Königsklasse des Motorsports weiter nach oben. Der 22-Jährige hat von der Scuderia eine Beförderung erhalten und wird in der kommenden Saison - neben seinem Job als Stammfahrer bei Haas - auch Ersatzpilot bei Ferrari.