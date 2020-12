Mick Schumacher ist neuer Formel-2-Champion. Der Sohn von Michael Schumacher war am Sonntag mit 14 Punkten Vorsprung auf den Briten Callum Ilott (England) in das 24. und letzte Rennen der höchsten Nachwuchsklasse in Bahrain gegangen. Dort reichte dem 21-Jährigen eine punktlose Vorstellung mit Rang 18, weil Ilott nicht über Rang elf hinauskam.