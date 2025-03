Eiskunstlauf-WM: Hase und Wolodin auf Medaillenkurs

Die Paarlauf-Europameister Minerva Hase und Nikita Wolodin nehmen Kurs auf eine Medaille bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in den USA.

Das deutsche Top-Duo Minerva Hase und Nikita Wolodin ist erfolgreich in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston gestartet. Die Europameister und Grand-Prix-Sieger liefen im US-Bundesstaat Massachusetts ein starkes Kurzprogramm und liegen mit 73,59 Punkten auf dem dritten Platz. Die Berliner haben damit vor der Kür in der Nacht zu Freitag (ab 23.15 Uhr/Discovery+) alle Chancen auf eine Medaille.

Die zweiten deutschen Starter Annika Hocke/Robert Kunkel (Berlin) erlebten derweil eine schwere Enttäuschung. Das Duo, das bei der WM im Vorjahr mit dem fünften Platz überzeugt hatte, rettete sich nach einem missglückten Kurzprogramm und 55,16 Punkten auf dem 20. Platz in die Kür.

Erstes deutsches WM-Gold seit sieben Jahren ist weiter möglich

Hase, 2024 an Wolodins Seite WM-Dritte, war zufrieden. "Es war ein sicheres Kurzprogramm. Wir freuen uns, dass es keine großen Fehler gab und wir auf Medaillenkurs sind", sagte die 25-Jährige.

Wir hoffen, dass wir unseren Platz halten und vielleicht noch ein Stück höher landen können. Aber erstmal muss man eine saubere Kür laufen. „ Minerva Hase

Der WM-Titel wäre für Hase/Wolodin die Krönung einer starken Saison, nachdem die beiden vor fast zwei Monaten bei der EM in der estnischen Hauptstadt Tallinn den ersten Platz belegt hatten. Für die Deutsche Eislauf-Union wäre es das erste WM-Gold seit sieben Jahren. Damals triumphierten die Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot.

Für den Top-Wert sorgten die japanischen Vize-Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara, die mit 76,57 Punkten vor den Vize-Europameistern Sara Conti/Niccolo Maccii aus Italien (74,61) führen. Die kanadischen Titelverteidiger Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (67,32) kamen nicht über den siebten Platz hinaus.

Bedrückte Stimmung bei Hocke und Kunkel

Zur Musik von Tami Neilson ("You Were Mine") traten Hase/Wolodin selbstbewusst auf. Das Duo zeigte saubere und flüssige Elemente und hielt das Niveau konstant. An die Leistungen aus dem Training sei man aber nicht herangekommen, sagte Hase: "Das war es nicht ganz. Aber es ist alles offen."

Bedrückte Stimmung herrschte bei Hocke und Kunkel. In der Darbietung ("I love Rock n' Roll") stürzte Kunkel beim zweiten Element, in der Folge leistete sich auch Hocke technische Fehler.

"Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte Hocke und atmete tief durch: "Es fühlt sich an, als könnte man es im Wettkampf nicht zeigen. Das tut so weh. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten. Wir wissen, dass wir es können."

