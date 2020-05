Zudem hätten die Fußball-Bundesligisten in der Vergangenheit mehr Rücklagen bilden sollen, anstatt 75 bis 80 Prozent in Spielergehälter zu investieren, sagt Roth dem ZDF.



Auf der anderen Seite trifft Corona die deutschen Profi-Klubs hart. Wird die laufende Saison abgesagt, droht ein Schaden von rund einer dreiviertel Milliarde Euro. Allein durch den Wegfall der TV-Gelder für die letzten Spieltage würden 370 Millionen Euro ausfallen, so die Deutsche Fußball-Liga (DFL).



Die andere Hälfte des finanziellen Schadens entstünde durch entgangene Sponsorengelder und fehlende Eintrittsgelder. Einige Vereine könnten in eine "existenzbedrohende Situation" geraten, so die DFL.