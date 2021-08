Valentino Rossi

Quelle: Reuters

Überraschend kam der Rücktrittsentschluss nicht mehr, Rossis Ergebnisse waren zuletzt zu enttäuschend. Schon zu Saisonbeginn hatte er betont, dass eine Fortsetzung seiner Karriere erfolgsabhängig sein werde. Doch bei den ersten neun Saisonrennen sammelte Rossi nur magere 17 WM-Zähler und ging als WM-19. in die Sommerpause.



Ein zehnter Platz beim Heimrennen in Mugello war das beste Ergebnis in der laufenden WM-Serie. An den fünf freien Wochenenden nach dem Rennen in Assen machte sich Rossi die finalen Gedanken über seine Zukunft. Und entschied sich dann konsequent, das Ende seiner Laufbahn einzuleiten. Wenn für den abgesagten Lauf in Thailand noch ein Ersatzort nominiert wird, sind es noch zehn WM-Rennen, dann ist das Kapitel für den Italiener passé.