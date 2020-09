Auf dem Zentralfriedhof in Graz stehen an Rindts Grab noch heute immer wieder zahlreiche Kerzen. Die Stadt, in der er aufwuchs, erinnert in diesem Jahr an ihn. Am Mittwoch wurde eine ihm gewidmete Straßenbahn im Beisein seiner Tochter Natascha (52) präsentiert. Im Mai 2021 soll eine Ausstellung über Rindt folgen, ein Platz in Graz erhält seinen Namen. Im TV hob Schulfreund Marko zuletzt die Bedeutung Rindts für das Alpen-Land hervor. "Er war ein Mythos." Dabei war Rindt kein Österreicher. Geboren wurde er am 18. April 1942 in Mainz.