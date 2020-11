"Sport": "Hamilton gewinnt, Grosjean war am Rande einer Tragödie in Bahrain. Grosjean hat ein neues Leben, nachdem er gegen die Leitplanke geknallt ist und sein Auto sofort in Flammen aufging. Der feuersichere Rennanzug wurde zum Lebensretter. Es ist recht lange her, dass so ein brutaler Unfall passiert ist."