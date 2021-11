Sebastian Vettel macht sich seit einiger Zeit zum größten Fürsprecher und Mahner in der Formel 1 in Sachen Nachhaltigkeit. Immer wieder fordert er die Verantwortlichen auf, nicht nur in PR-Kampagnen schöne Worte zu finden und Ziele zu formulieren, sondern auch endlich einmal wirklich etwas zu tun. Was ihn am meisten stört: Alles wird immer wieder auf die lange Bank geschoben.