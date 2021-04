Der große Tenor vor Beginn der Formel-1-Saison war: Das Reglement gegenüber 2020 praktisch eingefroren, kaum Veränderungen - warum sollte sich also am Kräfteverhältnis viel ändern. Doch was sich bei den Tests schon andeutete, wird jetzt immer mehr zur Gewissheit. Eine auf den ersten Blick recht kleine Veränderung im Aerodynamik-Bereich hat große Auswirkungen - auf ein bestimmtes Fahrzeugkonzept. Und damit auch auf das Gesamtbild.