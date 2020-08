Inzwischen hat der "Hulk" drei komplette Tage im Simulator hinter sich, sollte sich also in einer noch besseren Position befinden, eventuell sogar das erste Mal in seiner Formel-1-Karriere auf dem Podium zu landen. Und außerdem ein Bewerbungsschreiben für eine endgültige Rückkehr in die Formel 1 abgeben zu können. Dass er mit einigen Teams bereits verhandelt, hat er ja bereits offen erklärt - vor allem Haas und Alfa Romeo dürften da in Frage kommen.