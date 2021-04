Fußball - EM mit Fans: München bleibt erstmal im Rennen

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hatte derweil zu Wochenbeginn die Verantwortlichen in München in die Pflicht genommen. In anderen Ländern sei nicht nur das Impftempo "deutlich schneller", sondern auch die "Entwicklung sowie Umsetzung von Spielkonzepten mit Zuschauern sehr viel weiter fortgeschritten", sagte Koch. Er appellierte an alle Verantwortlichen von Stadt und Landesregierung "tragfähige Konzepte für zumindest eine Teilzulassung von Zuschauern auch bei den Spielen in München zu ermöglichen."