Ali - das größte Idol aller Zeiten

Muhammad Ali wurde 1960 mit 18 Jahren Olympiasieger und 1964 Profi-Weltmeister im Box-Schwergewicht. Seine Boxkämpfe waren Spektakel und Pflichttermine für Fernsehzuschauer in aller Welt, gleich ob 1971 in New York City gegen Joe Frazier ("Fight of the Century"), 1974 in Kinshasa im damaligen Zaire gegen George Foreman ("Rumble in the Jungle") oder 1975 wieder gegen Frazier auf den Philippinen ("Thrilla in Manila").