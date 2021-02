Das beeindruckte den in den vergangenen Wochen so intensiv umworbenen Musiala sehr: "Herr Löw hat mir bei diesem Treffen einen sehr klaren Weg für mich in der Nationalmannschaft aufgezeigt." Flick vertraute Musiala im großen Spiel in Rom, weil er nach "viel Trubel" um seine Zukunft den Kopf wieder frei hatte. "Ausschlaggebend war, dass wir so einen wie ihn brauchten."