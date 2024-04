Nach Eklat vor Leverkusen-Spiel: Was wird aus Naby Keita?

Keitas Zeit in Bremen stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Schon vor dem ersten Testspiel zog sich der Kapitän der Nationalmannschaft von Guinea eine Verletzung zu und kam fortan nicht mehr in Tritt. Wegen zahlreicher weiterer Verletzungen konnte Keita die Erwartungen nie erfüllen und kam nur auf fünf Einsätze in der Bundesliga.