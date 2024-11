ESG-Bericht der UEFA: EM 2024 war Vorbild für Nachhaltigkeit

UEFA: 95 Prozent der Nachhaltigkeitsziele erreicht

In Frankfurt/Main präsentierte die UEFA ihren Bericht zur EM-Nachhaltigkeit. "Dieser Bericht zeigt das wahre Potenzial des Fußballs, positive Veränderungen herbeizuführen und den Respekt gegenüber anderen Menschen und der Umwelt zu fördern", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zum sogenannten ESG-Bericht, der am Freitag in Frankfurt/Main vorgestellt wurde: