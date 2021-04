Über die Ablösesumme, die die Münchner an RB Leipzig zahlen müssen, machten die Klubs bei der Bekanntgabe des spektakulären Transfers am Dienstag keine Angaben. Diese dürfte aber eine bislang unerreichte Dimension in der Bundesliga haben. Kolportiert wird eine Summe von 20 bis 30 Millionen Euro. Nagelsmann besaß in Leipzig einen Vertrag bis 2023, ohne Abstiegsklausel.