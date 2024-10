Absagen für Nations League: Länderspiele - Lust oder Last?

Wenn sich Sandro Wagner auf dem Trainingsplatz am Anstoßkreis postiert und eine Übung erklärt, ist die fast schon idyllische Ruhe in Herzogenaurach für einen kurzen Moment gestört. Die laute Stimme des Co-Trainers der deutschen Nationalmannschaft dröhnt rüber bis zu den Parkplätzen an der Horst-Dassler-Straße.