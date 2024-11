Nationalspieler Gosens Appell für mehr Menschlichkeit

Ängste im Profi-Fußball. Zu hoher Erfolgs- und Leistungsdruck. Die Konsequenz: Viele Spieler sind mental am Boden. Das stille Leiden in den Kabinen - im Fußball weiterhin ein Tabu.

Gosens will gerne Vorbild sein

"Ich verspüre die Verantwortung, darauf aufmerksam zu machen, dass es keine Schwäche ist, sondern absolut mutig, sich zu öffnen", so Gosens. Die Reaktion darauf sollte nicht Hass sein, sondern "eine Umarmung. Nur wenn das in die Köpfe geht, sind wir in der Lage, den nächsten Schritt zu machen."

Das Gift Hass im Netz

Dass ein Fußball-Millionär so etwas abkönnen müsse, sei für ihn "ein Totschlagargument", meinte der 30-Jährige und forderte, dass jeder sich Gedanken mache, "bevor man so einen scheiß Kommentar absetzt, was das im anderen auslösen könnte". Kritik sei in Ordnung und "sogar wichtig, um als Mensch und Spieler zu wachsen. Aber es geht immer um die Art und Weise, wie man was äußert", meinte Gosens.