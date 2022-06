Wie in den vergangenen Jahren ist Deutschland in der Liga A und trifft in der Gruppe 3 auf Italien, England und Ungarn. Deutschlands erstes Spiel ist am 4. Juni gegen Italien (20:45 Uhr; ZDF-Liveticker). „Diese Spiele sind für uns eine tolle Chance, zu zeigen, wie weit wir sind“, sagte Flick mit Blick auf die im November beginnende WM in Katar.