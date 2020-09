Denn ein Abrutschen in der FIFA-Weltrangliste hätte fatale Folgen: Im November wird die WM-Qualifikation ausgelost, und nur die zehn in diesem Ranking bestplatzierten Nationalteams sind als Gruppenköpfe gesetzt. Nur die zehn Gruppensieger qualifizieren sich auf direktem Wege für die WM 2022 in Katar. Alle Gruppenzweiten und zwei Nations-League-Bestplatzierte balgen sich in Playoffs dann um nur noch drei freie Plätze.