Es ging hoch her auf Berlins Basketballplätzen. Wenn sich Moritz und Franz Wagner, die Jungs aus Prenzlauer Berg, im Eins gegen Eins duellierten, flogen schon mal die Fetzen. "Weder Franz noch ich sind besonders gute Verlierer", so Moritz Wagner, der ältere der beiden Brüder, bei einem der Pressetermine vor dem Saisonstart. Beim Gedanken an die gemeinsamen Anfänge muss er schmunzeln: "Franz hat schon das eine oder andere Mal den Ball auf die Straße oder in den Busch geschossen."