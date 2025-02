Basketball: Das harte Trade-Geschäft in der NBA

Spieler ohne Mitspracherecht

Ein Transfer in der NBA funktioniert etwas anders als in vielen europäischen Top-Ligen des Sports. Der Spieler wird mitsamt seines noch laufenden Vertrages an einen anderen Verein weitergerreicht. Im Gegenzug bekommt der abgebende Verein entweder andere Spieler, zukünftige Rechte an Nachwuchstalenten aus dem College (Draftpicks) oder Geld.