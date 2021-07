Die Orlando Magic wählten den 19 Jahre alten Berliner Franz Wagner an Position acht aus. An so früher Stelle war bislang nur Detlef Schrempf 1985 von den Dallas Maverick gezogen worden. Wagners Idol Dirk Nowitzki war 1998 als Nummer neun an die Milwaukee Bucks gegangen und dann an die Mavericks weitergegeben worden.