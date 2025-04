Die Detroit Pistons mit Dennis Schröder haben in der NBA eine Negativserie gestoppt und zum ersten Mal seit fast 17 Jahren ein Playoff-Spiel gewonnen. Das Team aus der Motor City gewann bei den New York Knicks 100:94, in der Achtelfinalserie steht es damit 1:1. Vier Siege sind in der nordamerikanischen Profiliga zum Weiterkommen nötig.