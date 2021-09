St. Brown hat in Detroit einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben, kann in dieser Zeit 4,265 Millionen Dollar verdienen. Das Online-Portal "Pro Football Network" bezeichnet ihn als Spieler mit “großem Wert”. Sein Berater, Joby Branion, sieht St. Browns Stärken vor allem in seiner Explosivität, Härte und der Fähigkeit, nach dem Fangen des Balles Raumgewinn zu erzielen. Also dann, wenn mitunter die Gegenspieler bereits kräftig an ihm ziehen und reißen.