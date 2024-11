NFL-Spiel in München: Wie Football die Welt erobern will

Am Wochenende ist es wieder so weit. Die National Football League ist "back in Bayern" (zurück in Bayern), so das knackige Marketingmotto. New York Giants gegen Carolina Panthers: die NFL gastiert zum zweiten Mal in München und zum vierten Mal im wichtigsten Auslandsmarkt Deutschland. Hier will die US-Profiliga zur Nr. 2 der beliebtesten Sportarten aufsteigen.