NFL-Spiele zukünftig in Deutschland

"Das wird sofort einen Riesenhype auslösen. Mit dem Spiel in Deutschland wird es eine regelrechte Explosion geben", sagte Ex-Profi Sebastian Vollmer, zweimaliger NFL-Champion mit den New England Patriots, der Sports Illustrated. Das Spiel in München wird eines von fünf internationalen Spielen sein, die die NFL in diesem Jahr ausrichtet. Neben der Partie in Deutschland, finden drei Begegnungen in Großbritannien und eine in Mexiko statt.