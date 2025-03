Fraglos hätte der Stürmer des VfB Stuttgart auch im Mittelpunkt gestanden, wenn ihm gegen die Iberer drei schnöde Abstaubertore gelungen wären, doch das wäre dem 1,98 Meter großen Angreifer an diesem Abend in Darmstadt wohl zu wenig gewesen.

Deutschlands U21: Woltemade mit Traumtor gegen Spanien

Den eröffnete er mit einem der spektakulärsten Treffer der vergangenen Wochen: Nach einer eleganten Körperdrehung spielte er einen perfekten Ball in die Tiefe, spurtete nach vorne, bekam den Ball zurück, tunnelte einen Gegenspieler und lupfte den Ball über Torwart Alejandro Iturbe.

Ein traumhaft schönes Tor. Und doch eines, das bestens zu Nick Woltemade passt, dem mutmaßlich technisch besten Zwei-Meter-Mann der Branche, dem der Ball beim Dribbling regelrecht am Fuß zu kleben scheint.

